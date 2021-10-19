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Минтруд рассказал, как можно получить пенсионный стаж с 14 лет

14:24
  • вторник
  • 19 октября 2021

Подростки могут ухаживать за пожилыми людьми

Россияне с 14 лет могут начать получать трудовой стаж, ухаживая за пожилыми людьми. Об этом во вторник, 19 октября, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты России.
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В ведомстве уточнили, что подростки могут ухаживать за людьми, которым исполнилось 80 лет. Это будет засчитываться в пенсионный стаж. Период такого ухода будет учтен при формировании страховой пенсии в будущем, за него будут начисляться баллы – по 1,8 за каждый год.

Оформить уход за пожилым человеком подросток с 14 лет может при наличии согласия родителей, а с 16 лет — самостоятельно.

Однако важно соблюсти ряд условий. Следует официально оформить уход за пожилым человеком в Пенсионном фонде. Человек, заботящийся о пенсионере, должен быть трудоспособным и неработающим, то есть не состоять в службе занятости и не являться пенсионером.

Совместное или раздельное проживание при этом не имеет значения, как и наличие или отсутствие родственных связей, сообщается в Instagram Минтруда.

Министерство труда и социальной защиты России ранее разработало поправки в Трудовой кодекс, изменяющие порядок оплаты неиспользованного отпуска при увольнении сотрудника. Данные вопросы часто становятся предметом судебных разбирательств между сотрудником и работодателем, поэтому поправки могут уменьшить количество конфликтных ситуаций.

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