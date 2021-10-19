Голикова предложила объявить первую неделю ноября нерабочей

Ситуация с коронавирусом в стране продолжает ухудшаться

На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекции в России следует задуматься о введении нерабочих дней. С таким предложением во вторник, 19 октября, выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

Замглавы правительства подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает ухудшаться. Это отражается на показателях смертности населения.

В связи с этим Голикова предложила обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой объявить период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Ряду регионов вице-премьер рекомендовала предусмотреть введение режима нерабочих дней с 23 октября. После 7 ноября предлагается аккуратно открывать отрасли, закрытые на период нерабочих дней.

Татьяна Голикова попросила главу правительства Михаила Мишустина с учетом анализа эпидемиологической ситуации поддержать предлагаемые меры. Премьер-министр в ответ поручил своему заместителю обобщить все предложения по борьбе с коронавирусом и представить доклад на совещании у Владимира Путина в среду, 20 октября, сообщает РИА Новости.

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