Минздрав заявил о необходимости новых мер в борьбе с ковидом

Привиться от коронавируса еще не поздно
Минздрав призвал регионы эффективнее использовать немедицинские меры борьбы с коронавирусом.
Решения глав субъектов на местах принесли свои плоды, но в сложившейся ситуации необходимые новые немедицинские меры.
"Мы считаем, что именно нефармакологические, немедицинские меры сегодня просто крайне необходимы", - заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Министр в очередной раз подчеркнул, что привиться от коронавируса еще не поздно, передает РИА Новости.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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