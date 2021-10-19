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Минздрав заявил о необходимости новых мер в борьбе с ковидом

14:24
  • вторник
  • 19 октября 2021

Привиться от коронавируса еще не поздно

Минздрав призвал регионы эффективнее использовать немедицинские меры борьбы с коронавирусом.
Голикова предложила объявить первую неделю ноября нерабочей

Решения глав субъектов на местах принесли свои плоды, но в сложившейся ситуации необходимые новые немедицинские меры.

"Мы считаем, что именно нефармакологические, немедицинские меры сегодня просто крайне необходимы", - заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр в очередной раз подчеркнул, что привиться от коронавируса еще не поздно, передает РИА Новости. 

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября.

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