Олимпийский огонь передали организаторам Игр-2022

Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля

В ходе торжественной церемонии зажженный в Олимпии Олимпийский огонь передали организаторам зимних Игр в Пекине 2022 года, передает "Интерфакс".

Церемония состоялась на стадионе Панатинаикос. Факел китайской делегации передал глава Греческого олимпийского комитета и член МОК Спирос Капралос.

Активисты же призвали МОК отложить проведение зимних ОИ в Китае. Они протестуют против действий Пекина в отношении уйгуров и жителей Тибета и Гонконга.

Зимняя Олимпиада состоится с 4 по 20 февраля.

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