Олимпийский огонь передали организаторам Игр-2022

Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля
В ходе торжественной церемонии зажженный в Олимпии Олимпийский огонь передали организаторам зимних Игр в Пекине 2022 года, передает "Интерфакс".
Церемония состоялась на стадионе Панатинаикос. Факел китайской делегации передал глава Греческого олимпийского комитета и член МОК Спирос Капралос.
Активисты же призвали МОК отложить проведение зимних ОИ в Китае. Они протестуют против действий Пекина в отношении уйгуров и жителей Тибета и Гонконга.
Зимняя Олимпиада состоится с 4 по 20 февраля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: