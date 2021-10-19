ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Олимпийский огонь передали организаторам Игр-2022

14:20
  • вторник
  • 19 октября 2021

Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля

В ходе торжественной церемонии зажженный в Олимпии Олимпийский огонь передали организаторам зимних Игр в Пекине 2022 года, передает "Интерфакс".
Путин принял приглашение посетить зимнюю Олимпиаду в Китае

Церемония состоялась на стадионе Панатинаикос. Факел китайской делегации передал глава Греческого олимпийского комитета и член МОК Спирос Капралос.

Активисты же призвали МОК отложить проведение зимних ОИ в Китае. Они протестуют против действий Пекина в отношении уйгуров и жителей Тибета и Гонконга.

Зимняя Олимпиада состоится с 4 по 20 февраля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Олимпийский огонь
Олимпийский огонь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.