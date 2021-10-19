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Мурашко назвал регионы с наиболее напряженной ситуацией по COVID-19

14:42
  • вторник
  • 19 октября 2021

Среди них - Пермский край и Башкортостан

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил во вторник, что эпидпроцесс протекает в регионах страны несимметрично.
Мурашко оценил нагрузку на систему здравоохранения

"Мы видим напряженную ситуацию в Удмуртской Республике, Пермском крае, Оренбургской области, Республике Башкортостан, Ивановской области, Тюменской области и Республике Татарстан", - уточнил глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в хорошем темпе вакцинация от коронавируса идет в 55 регионах России. Среди них - Татарстан, Севастополь, Воронежская и Рязанская области.

Также Минздрав призвал регионы эффективнее использовать немедицинские меры борьбы с коронавирусом. "Мы считаем, что именно нефармакологические, немедицинские меры сегодня просто крайне необходимы", - сказал Мурашко.

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