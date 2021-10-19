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Попова раскритиковала регионы за формализм в ковидных ограничениях

14:47
  • вторник
  • 19 октября 2021

Глава Роспотребнадзора предупредила о последствиях такого подхода

В ряде российских регионов ограничительные меры в свете распространения коронавирусной инфекции принимают формально. С таким заявлением во вторник, 19 октября, выступила главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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В частности, требование QR-кодов при посещении общественных мест может соблюдаться лишь при оплате покупок или услуг, тогда как остается возможность беспрепятственно входить в заведение, отметила Попова.

Глава ведомства предостерегла губернаторов от подобных формальных решений ввиду их малой эффективности, поскольку "решение вроде бы принято, а развитие ситуации, безусловно, будет продолжаться".

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что в регионах, где не в полной мере принимаются ограничительные меры, четко прослеживается тенденция осложнения эпидемиологической ситуации. В частности, в субъектах Федерации, где есть рост заболеваемости для лиц старше 65 лет, не всегда принимаются меры, сообщает РИА Новости.

В свете ухудшения эпидситуации по COVID-19 вице-премьер России Татьяна Голикова предложила обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой объявить период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Ряду регионов вице-премьер рекомендовала предусмотреть введение режима нерабочих дней с 23 октября.

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