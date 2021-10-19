Мишустин призвал действовать на опережение в ситуации с пандемией

Премьер поддержал идею сделать первую неделю ноября нерабочей

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил регионам работать на опережение в борьбе с коронавирусом.

В стране сложилась сложная эпидемиологическая ситуация, нагрузка на систему здравоохранения продолжает расти. Несмотря на то, что за все время пандемии приобретен немалый опыт и закуплено нужное оборудование, необходимо действовать быстрее, чем коронавирус распространяется.

Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Ряду регионов рекомендовано предусмотреть введение режима нерабочих дней с 23 октября.

"Действительно, решения эти непростые, сложные, но я бы еще сказал, вынужденные, но необходимые <…> Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер", - заявил он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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