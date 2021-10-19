ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин призвал действовать на опережение в ситуации с пандемией

14:57
  • вторник
  • 19 октября 2021

Премьер поддержал идею сделать первую неделю ноября нерабочей

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил регионам работать на опережение в борьбе с коронавирусом.
Мурашко назвал регионы с наиболее напряженной ситуацией по COVID-19

В стране сложилась сложная эпидемиологическая ситуация, нагрузка на систему здравоохранения продолжает расти. Несмотря на то, что за все время пандемии приобретен немалый опыт и закуплено нужное оборудование, необходимо действовать быстрее, чем коронавирус распространяется.

Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Ряду регионов рекомендовано предусмотреть введение режима нерабочих дней с 23 октября.

"Действительно, решения эти непростые, сложные, но я бы еще сказал, вынужденные, но необходимые <…> Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер", - заявил он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.