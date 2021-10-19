Голикова попросила дать россиянам два выходных дня для вакцинации

Власти уже обращались к работодателям с такой просьбой

Работодателей просят предоставлять сотрудникам два выходных дня для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 19 октября, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом замглавы кабмина напомнила, что власти уже обращались к работодателям с такой просьбой.

В свете ситуации с распространением COVID-19 правительство считает необходимым вновь попросить выделять сотрудникам два выходных дня, в которые можно сделать прививки от коронавируса, цитирует Голикову РИА Новости.

В свете ухудшения эпидситуации по COVID-19 Татьяна Голикова предложила обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой объявить период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Ряду регионов вице-премьер рекомендовала предусмотреть введение режима нерабочих дней с 23 октября.

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