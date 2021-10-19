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Глава Пентагона заявил, что войну в Донбассе начала Россия

15:19
  • вторник
  • 19 октября 2021

Вашингтон намерен и дальше поддерживать Киев

В ходе выступления на совместном брифинге с украинским коллегой Андреем Тараном министр обороны США Ллойд Остин обвинил Россию в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе.
Киев получил новую партию военной помощи от США

"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказал глава Пентагона (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Вашингтон будет делать все возможное для поддержки Украины.

В свою очередь Таран сказал, что Вооруженные силы Украины готовы защищать страну. При этом Киев ожидает различную помощь от США - в том числе военно-техническую.

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