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Россияне стали активнее прививаться от коронавируса

15:13
  • вторник
  • 19 октября 2021

Недостатка в препаратах в регионах нет

Россияне стали активнее прививаться от коронавируса. Работа по вакцинации активизировалась, хорошие темпы наблюдаются в 55 регионах, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Минздрав заявил о необходимости новых мер в борьбе с ковидом

"Сегодня работает в общей сложности более 15 тысяч вакцинальных пунктов, вакцина есть в достаточном количестве, затруднений не испытывает ни один регион", - сказал министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мурашко подчеркнул, что основная масса заразившихся COVID-19 – это россияне, своевременно не прошедшие вакцинацию. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, первый компонент вакцины получили 51 миллион граждан, 47,5 миллионов привились обоими компонентами, передает ТАСС.

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