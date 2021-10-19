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Опубликовано видео полыхающей многоэтажки в Москве

15:20
  • вторник
  • 19 октября 2021

Два человека пострадали

Двое подростков пострадали сегодня при пожаре в девятиэтажке на Большой Черемушкинской улице. Загорелась квартира на последнем этаже. Когда спасатели прибыли на место, огнем была охвачена одна из комнат.

Очевидцы засняли, как пламя вырывается наружу с балкона, а из других окон идет густой черный дым.  По предварительным данным, в квартире вспыхнули личные вещи и мебель. Причины сейчас выясняют.

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