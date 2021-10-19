Гендиректор Большого театра госпитализирован в Москве

Медики провели операцию

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин госпитализирован в одну из столичных клиник. Об этом во вторник сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра.

По данным пресс-службы, у Урина подозрение на сердечно-сосудистую недостаточность. "Была проведена операция", - добавили там.

Сейчас генеральный директор Большого театра находится в стационаре, где проводится дальнейшее лечение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram