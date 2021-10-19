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Гендиректор Большого театра госпитализирован в Москве

15:21
  • вторник
  • 19 октября 2021

Медики провели операцию

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин госпитализирован в одну из столичных клиник. Об этом во вторник сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра.

По данным пресс-службы, у Урина подозрение на сердечно-сосудистую недостаточность. "Была проведена операция", - добавили там.

Сейчас генеральный директор Большого театра находится в стационаре, где проводится дальнейшее лечение.

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