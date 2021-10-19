Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи

Российский лидер не поедет в Рим лично

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите "Группы двадцати" (G20) в режиме видеосвязи. Об этом во вторник, 19 октября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что решение российского лидера не ехать в Рим лично связано с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

Предстоящая шестнадцатая встреча "Группы двадцати" запланирована на 30-31 октября 2021 года в Риме.

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