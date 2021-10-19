ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи

15:26
  • вторник
  • 19 октября 2021

Российский лидер не поедет в Рим лично

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите "Группы двадцати" (G20) в режиме видеосвязи. Об этом во вторник, 19 октября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин обсудил предстоящий саммит G20 с итальянским премьером

Представитель Кремля уточнил, что решение российского лидера не ехать в Рим лично связано с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

Предстоящая шестнадцатая встреча "Группы двадцати" запланирована на 30-31 октября 2021 года в Риме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.