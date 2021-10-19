Песков: решение о нерабочих днях примет президент

Путин выслушает доклады кабмина и оперштаба по ситуации с коронавирусом

Кремль опубликует решение президента России о нерабочих днях в ноябре, как только Владимир Путин его примет. Глава государства выслушивает доклады оперштаба и правительства по эпидемиологической ситуации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из правительства. И как только он примет решение, мы его опубликуем", - сказал Песков журналистам.

В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России 20 октября проведет совещание с правительством. Путин обсудит с министрами ситуацию с коронавирусом и связанные с этим вопросы.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице- вице-премьеру Татьяне Голиковой обобщить все предложения по борьбе с коронавирусом. Их доложат на совещании у президента 20 октября. В числе предложений была инициатива объявить нерабочей первую неделю ноября, передает РИА Новости.

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