АТОР оценила летний турсезон

Туристическая индустрия приспособилась к неопределенности

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что летний туристический сезон 2021 года прошел в стране удачно.

"Подводя итоги, что у нас было с летним сезоном: летний сезон, можно говорить, достаточно хороший, удачный. Туристическая индустрия приспособилась к стабильной неопределенности, в которой мы сейчас живем", - приводит слова Ломидзе ТАСС.

Она добавила, что "хитом" был Краснодарский край - он бронировался с марта заранее, и июнь показал "феноменальные результаты". Вместе с тем коронавирусные ограничения, по словам главы АТОР, смазали конец сезона.

За девять месяцев 2021 года Краснодарский край посетили 14,5 миллиона российских туристов, Подмосковье - 10,2 миллиона, Крым - 8,3 миллиона. Москву за шесть месяцев 2021 года посетили 13 миллионов туристов.

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