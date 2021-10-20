Путин поддержал введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

Эпидемиологическая ситуация остается крайне сложной

С 30 октября по 7 ноября в России будут нерабочие дни. Решение о введении дополнительных выходных принял президент России Владимир Путин. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией.

"Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. И в этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно", - сказал глава государства.

В отдельных регионах, где обстановка по COVID-19 наиболее непростая, нерабочие дни могут начаться уже с субботы, 23 октября. Заработная плата в период нерабочих дней должна быть сохранена.

По словам президента, при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября. Это решение остается за главами регионов.

Также Путин подчеркнул, что для вакцинации сотруднику можно выдавать два дня больничных. Российский лидер напомнил, что вакцина радикально снижает риск тяжелого течения заболевания. В связи с эти президент призвал граждан проявить сознательность и привиться.

Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на фоне роста заболеваемости COVID-19 предложила обратиться к президенту с просьбой объявить первую неделю ноября нерабочей. Ряду регионов замглавы правительства рекомендовала предусмотреть введение режима нерабочих дней с 23 октября.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил регионам работать на опережение в борьбе с ковидом. В стране сложилась сложная эпидемиологическая ситуация, нагрузка на систему здравоохранения растет.

Работа по вакцинации россиян активизировалась. Первый компонент вакцины получили 51 миллион граждан, 47,5 миллионов привились обоими компонентами. Как сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, основная масса заразившихся COVID-19 – это россияне, своевременно не прошедшие вакцинацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram