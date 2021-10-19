В Москве усилили контроль за соблюдением противоэпидемических мер

За неделю сотрудники Роспотребнадзора проверили 362 организации

В Москве усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 19 октября, рассказали в столичном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что контроль на предприятиях города усилен в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции.

За период с 11 по 17 октября специалисты столичного управления Роспотребнадзора проверили 362 организации на соблюдение коронавирусных ограничений. При этом в 74 заведениях общественного питания были выявлены нарушения.

В частности, не был обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции, не проводилась термометрия, сотрудники заведений не носили маски либо носили их спущенными на подбородок, не была представлена информация о вакцинации работников от новой коронавирусной инфекции.

По фактам выявленных нарушений составлено 77 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. Результаты проверок, при проведении которых установлены нарушения и составлены протоколы, будут направлены в суды, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по городу Москве.

В Москве уже усилен контроль за ношением масок в общественном транспорте. Теперь каждый день за этим следят около 500 контролеров. Неделю назад их было около 400.

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