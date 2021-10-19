Кремль отверг риск отрицательных последствий разрыва отношений с НАТО

Отношений как таковых уже не было, отметил Дмитрий Песков

Разрыв отношений России и НАТО не несет рисков отрицательных последствий. Об этом во вторник, 19 октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что разрыв контактов "ничем не чреват, разрывать было нечего, отношений не было", сообщает ТАСС.

6 октября стало известно, что восемь российских дипломатов лишены аккредитации при НАТО, позиции еще двух сотрудников сокращены. Таким образом, постоянное представительство России при альянсе в Брюсселе сократилось с 20 до 10 человек.

18 октября российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что в Москве приняли решение приостановить работу постоянного представительства при НАТО. Также будет приостановлена деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.

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