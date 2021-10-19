В России принимаются новые меры из-за коронавируса

Ситуация остается сложной

Дни с 30 октября по 7 ноября, а для некоторых регионов уже с 23 октября могут объявить нерабочими. С такой инициативой к президенту обратилась вице-премьер Татьяна Голикова. Глава правительства предложение поддержал. Ведь к этому вынуждает ухудшение ситуации с коронавирусом. В России новый антирекорд - более тысячи погибших от ковида за сутки. Среди дополнительных мер также рассматриваются введение QR-кодов для посещения некоторых объектов и перевод пожилых невакцинированных работников на дистанционный режим. Новые санитарные меры вводит Москва.

Уже через десять дней вся страна может уйти на отдых. Ситуация с коронавирусом в России осложнилась настолько, что подготовлены предложения по введению нерабочей недели.

"Предлагается обратиться к президенту Российской Федерации и ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни. При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть введение нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года", - сообщила Голикова.

Ситуация в стране подробно обсуждалась на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Его открыл премьер-министр Михаил Мишустин, который призвал усилить меры по борьбе с ковид-19. По поручению президента правительство выделяет новые средства на соцвыплаты медперсоналу.

"Количество заболевших, как и нагрузка на медицинские учреждения, в последние недели серьёзно растёт. Важно направить все усилия, чтобы не допустить развития событий до критической точки. И остановить распространение инфекции. Очень непросто приходится нашим медицинским работникам. Для этого направим в регионы ещё около 69 млрд рублей на специальные социальные выплаты. Это финансирование до конца текущего года", - заявил Мишустин.

В Воронежской области смертность от ковид-19 бьёт рекорды. За сутки скончались 55 пациентов - это самый высокий показатель с начала пандемии. Растёт ежесуточная статистика и по заболевшим - в больницы региона попало ещё более 900 человек.

Заполнены все ковидные отделения в больницах Волгоградской области. За сутки госпитализировано около 700 человек. И большая часть тех, кто попадает в красную зону - без прививок.

И такая ситуация в большинстве регионов. Пока врачи на износ работают в "красных зонах", люди не спешат прививаться. Осознание о необходимости вакцинации ко многим приходит лишь в больничной палате. В результате - всё новые и новые ресурсы тратятся на разворачивание резервных коек по всей стране и на поддержку системы здравоохранения.

К наступлению этой осени ожидалось, что в России будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета. Приемлемой считается цифра в 80 процентов, с учетом переболевших коронавирусом. Но на сегодняшний день - лишь 45 процентов населения страны защищены от инфекции. Заболеваемость снова набирает обороты, вместе с ней растёт и смертность. Ситуацию в Роспотребнадзоре называют сложной.

В координационном совете признали необходимость введения более действенных мер. Непривитых сотрудников старше 60 лет снова предлагается перевести на удалёнку - как минимум на четыре недели, чтобы они смогли пройти вакцинацию. О введении срочных мер на территории Москвы написал в своём блоге Сергей Собянин:

"С 25 октября 2021 г. до 25 февраля 2022 г. москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим – по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный".

Кроме того, по распоряжению мэра в Москве снова вводится удалёнка, на неё перейдут не менее 30 процентов сотрудников. И все работники старше 60 лет. Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших. Исключение – сотрудники, чье присутствие является критически важным, вакцинированные и переболевшие, медики, работники предприятий оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и других стратегических отраслей.

Обязательная вакцинация в сфере услуг поднимается до 80 %, обеспечить её предприятия должны до конца года. Если прививки всё ещё нет, сделать её не поздно - в правительстве обратились к работодателям с просьбой предоставлять людям для вакцинации два выходных дня.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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