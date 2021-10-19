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Путин обсудил транспортную стратегию России

18:05
  • вторник
  • 19 октября 2021

Развитие всех видов транспорта необходимо для экономики страны

Во вторник президент обсуждал проблемы транспорта. Владимир Путин провел заседании президиума Госсовета, посвященное транспортной стратегии России до 2030 года, с перспективой до 2035-го.
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Как подчеркнул глава государства, комплексное развитие всех видов транспорта необходимо для движения национальной экономики. Президент потребовал от правительства утвердить стратегию уже на ближайшем заседании, и поставил задачу разработать детальный план реализации документа в начале следующего года.

Владимир Путин подчеркнул: российская транспортная система должна ориентироваться на глобальные тенденции, учитывать зеленые технологии и другие современные стандарты. Отдельное внимание необходимо уделить развитию малой авиации, а также обновлению парка общественного транспорта в регионах. В 12 субъектах готовятся такие пилотные проекты, к которым важно привлекать и частных инвесторов, сообщает "ТВ Центр".

"Регионы у нас разные. Страна огромная, большая. Регионы отличаются по размеру территории. По своим экономическим, бюджетным возможностям. Отсюда и состояние, и уровень развития транспортной инфраструктуры заметно отличается. А нам важно именно повсеместно выходить на высокие стандарты в этой сфере. Это значит, что по всей стране мы должны не только строить дороги и вокзалы, порты и пристани. Но и содержать их достойно. Нужно в рамках имеющихся возможностей найти оптимальный баланс между расходами на новые стройки и на содержание инфраструктуры. Чтобы у нас не получалось, как иногда бывает, разворачиваем новые стройки, не завершая то, чего начали. А деньги там пропадают на незавершенных объектах", - отметил Путин.

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