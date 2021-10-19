Путин обсудил транспортную стратегию России

Развитие всех видов транспорта необходимо для экономики страны

Во вторник президент обсуждал проблемы транспорта. Владимир Путин провел заседании президиума Госсовета, посвященное транспортной стратегии России до 2030 года, с перспективой до 2035-го.

Как подчеркнул глава государства, комплексное развитие всех видов транспорта необходимо для движения национальной экономики. Президент потребовал от правительства утвердить стратегию уже на ближайшем заседании, и поставил задачу разработать детальный план реализации документа в начале следующего года.

Владимир Путин подчеркнул: российская транспортная система должна ориентироваться на глобальные тенденции, учитывать зеленые технологии и другие современные стандарты. Отдельное внимание необходимо уделить развитию малой авиации, а также обновлению парка общественного транспорта в регионах. В 12 субъектах готовятся такие пилотные проекты, к которым важно привлекать и частных инвесторов, сообщает "ТВ Центр".

"Регионы у нас разные. Страна огромная, большая. Регионы отличаются по размеру территории. По своим экономическим, бюджетным возможностям. Отсюда и состояние, и уровень развития транспортной инфраструктуры заметно отличается. А нам важно именно повсеместно выходить на высокие стандарты в этой сфере. Это значит, что по всей стране мы должны не только строить дороги и вокзалы, порты и пристани. Но и содержать их достойно. Нужно в рамках имеющихся возможностей найти оптимальный баланс между расходами на новые стройки и на содержание инфраструктуры. Чтобы у нас не получалось, как иногда бывает, разворачиваем новые стройки, не завершая то, чего начали. А деньги там пропадают на незавершенных объектах", - отметил Путин.

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