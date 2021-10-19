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Лукашенко потребовал "вывернуть карманы у мерзавцев"

16:44
  • вторник
  • 19 октября 2021

Речь идет о тех, кто завышает цены на медицинский кислород

Александр Лукашенко призвал чиновников использовать свои полномочия и "повыворачивать карманы мерзавцев", которые наживаются на здоровье людей. Президент Белорусии прокомментировал выявленные случаи завышения цен на медицинский кислород в условиях пандемии коронавируса.
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"Если вы видите, что кто-то положил в карман, как вы сказали, 500 тысяч или миллион рублей, так вы достаньте. У вас достаточно полномочий. Повыворачивайте карманы. Потому что если мерзавцы уже наживаются на здоровье людей, когда напряжено все до предела…", - сказал белорусский лидер на совещании, посвященном эпидемиологической ситуации в стране.

Лукашенко также сообщил, что из резервного фонда президента будут выделены дополнительные средства на борьбу с COVID-19. Их направят на поддержку медиков, закупку лекарств и необходимых материалов, передает агентство БелТА.

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