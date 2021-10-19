ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин ввёл новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в Москве

16:38
  • вторник
  • 19 октября 2021

Городская система здравоохранения адаптировалась к работе в условиях пандемии

Власти столицы во вторник приняли ряд решений в связи со сложной ситуацией с коронавирусом в городе.
Россияне стали активнее прививаться от коронавируса

Так, московские работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года не менее 30% от общего числа работников. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

Кроме того, с 25 октября до 25 февраля москвичи в возрасте старше 60 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями граждане должны вновь соблюдать домашний режим, говорится в указе.

"Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что главный санитарный врач по Москве принял решение об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг.

"В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 г. обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года", - говорится на сайте мэра.

По словам Собянина, созданный запас прочности позволил столице пройти сентябрь и большую часть октября без дополнительных ограничительных мер. "Городская система здравоохранения адаптировалась к работе в условиях пандемии и в состоянии оперативно наращивать мощности коронавирусных госпиталей", - отметил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Ввод ограничений в Москве
Ввод ограничений в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.