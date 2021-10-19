Собянин ввёл новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в Москве

Городская система здравоохранения адаптировалась к работе в условиях пандемии

Власти столицы во вторник приняли ряд решений в связи со сложной ситуацией с коронавирусом в городе.

Так, московские работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года не менее 30% от общего числа работников. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

Кроме того, с 25 октября до 25 февраля москвичи в возрасте старше 60 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями граждане должны вновь соблюдать домашний режим, говорится в указе.

"Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что главный санитарный врач по Москве принял решение об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг.

"В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 г. обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года", - говорится на сайте мэра.

По словам Собянина, созданный запас прочности позволил столице пройти сентябрь и большую часть октября без дополнительных ограничительных мер. "Городская система здравоохранения адаптировалась к работе в условиях пандемии и в состоянии оперативно наращивать мощности коронавирусных госпиталей", - отметил мэр.

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