По требованию РПН число вакцинированных сотрудников организаций должно составить 80%

Вакцинацию первым компонентом нужно провести до 1 декабря

Вакцинацию от коронавирусной инфекции должны будут пройти не менее 80% сотрудников организаций сферы услуг. Это следует сделать до 1 января 2022 года, говорится в соответствующем указе.

Данное решение было принято главным санитарным врачом по городу Москве. "В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников", - сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

При этом вакцинацию первым компонентом нужно провести в срок до 1 декабря.

По словам Собянина, столичная система здравоохранения адаптировалась к работе в условиях пандемии коронавируса. "Созданный запас прочности позволил Москве пройти сентябрь и большую часть октября 2021 года без дополнительных ограничительных мер", - отметил мэр.

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