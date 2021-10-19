Пожар вспыхнул в одной из башен комплекса "Москва-Сити"

Идет эвакуация

Пожар вспыхнул в башне "Меркурий" комплекса "Москва-Сити" в столице. Факт возгорания подтвердили в МЧС. Люди из здания эвакуированы.

Огонь вспыхнул на 23-м этаже башни. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в удлинителе.

На опубликованных в соцсетях кадрах видна толпа эвакуированных сотрудников учреждений у входа в здание. Сообщается, что из башни вывели 500 человек, передает РЕН-ТВ. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram