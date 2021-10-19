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Песков: антиковидные ограничения не влияют на график Путина

17:57
  • вторник
  • 19 октября 2021

К условиям пандемии в Кремле привыкли

График президента России не изменится из-за новых антиковидных ограничений. На работу Владимира Путина они никак не повлияют, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Вы знаете, что ни одни ограничения на работу президента не влияют. Тем более… уже привыкли к условиям пандемии, президент научился делать так, что ни на интенсивность, ни на содержание все это не влияет никоим образом", - цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов, признался, что деталей введенных 19 октября столичными властями из-за коронавируса ограничений пока не знает. По словам Пескова, он был на церемонии вручения премии Русского географического общества в момент появления этой информации.

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