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Киев выставил на продажу крупнейший советский завод

18:41
  • вторник
  • 19 октября 2021

"Электронмаш" производил первые компьютеры в СССР

Государственное предприятие "Электронмаш" в Киеве выставлено на продажу в рамках программы приватизации. Стартовая цена, объявленная Фондом госимущества Украины – 2,5 миллиона долларов.
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Киевский "Электронмаш" был крупнейшим в СССР заводом по производству ЭВМ. Предприятие начало работать в 1965 году и было лидером Советского Союза по выпуску первых персональных компьютеров, вычислительных машин и комплектующих.

"Легендарный киевский "Электронмаш", на котором разрабатывались первые персональные компьютеры, выставлен на приватизацию… Сегодня от промышленного гиганта остались полупустые стены и заброшенная территория на окраине Киева" - говорится в сообщении ФГИ.

Уточняется, что онлайн-аукцион назначен на 12 ноября, заявки принимаются до 11 ноября. Площадь объекта - более 100 тысяч квадратных метров. Сейчас завод специализируется на производстве электродвигателей, генераторов и трансформаторов, здесь работают 139 человек, передает ТАСС.

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