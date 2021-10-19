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Путин обратился к лауреатам премии РГО

22:20
  • вторник
  • 19 октября 2021

Президент рассказал, в чем ценность данной премии

Во вторник в Москве вручали престижные награды в области географии, экологии, сохранения природного и исторического наследия России - премии Русского географического общества, сообщает "ТВ Центр".

Торжественную церемонию перенесли на этот год, и до нее имена финалистов и победителей не разглашались. Премии за лучшие проекты получили авторы "Атласа пещер России", а ещё команда энтузиастов, посвятивших себя возрождению деревянных храмов Севера.

В числе лауреатов также создатели лучшего образовательного проекта и участники лучшей экспедиции - в этот раз на архипелаги Арктики. Всего 8 номинаций. С приветствием к участникам и гостям церемонии обратился Владимир Путин.

"Наши исследователи честно и бескорыстно служат своему любимому делу, не ищут званий, поощрений и тем более личной популярности. И особая ценность премии РГО в том, что она позволяет отметить заслуги людей, чей труд внешне не столь заметен, но имеет большую общенациональную значимость, востребован в самых разных сферах жизни российского общества", - отметил Путин.

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