НАТО и пандемия: что обсудили на заседании клуба "Валдай"

Важно понимать, как развивается глобальная политика

Россия исходит из того, что в НАТО должны сами сделать первый шаг для восстановления отношений, стремление их испортить никогда не исходило от нашей страны - об этом во вторник заявил Сергей Лавров на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. В центре внимания - пути развития глобальной политики. Для этого клуб вернулся к традиционному режиму работы - в очном формате.

Эту сессию дискуссионного клуба "Валдай" организаторы называют "осмыслением ландшафта после падения метеорита". Официальное её название - "Глобальная встряска - 21". И с этим сложно не согласиться. Пандемия стремительно меняет мир. Да и расклад политических сил на планете уже не тот, который был 76 лет назад. "Горстка победителей не должна решать судьбу мира" - заявил президент Турции, имея в виду право вето пяти постоянных членов Совбеза ООН. Глава нашего МИД на полях "Валдая" ему ответил.

"Пятерка" несет особую ответственность за положение дел в мире, прежде всего, за избежание глобального конфликта, и вот 75 с лишним лет это удается сделать. Сейчас, если посмотреть на состав Совета безопасности, из 15 членов у Запада как минимум шесть. Когда в Совбез избирается от Азии Япония, то седьмой голос идет в копилку западной политики, которая продвигается через Совет Безопасности ООН. Поэтому, конечно же, Западу больше не надо добавлять мест в этом органе, а развивающимся странам Африки и Латинской Америки надо обязательно добавить", - сказал Лавров.

Впрочем, Запад вряд ли отважится на подобные шаги. Кроме своей точки зрения, там не хотят слышать ничего другого. Тот же совет "Россия – НАТО" создавался для диалога в любых, даже самых сложных ситуациях. Но наши западные партнеры сами "похоронили" идею таких консультаций. Восемь российских дипломатов лишены аккредитаций. Еще две должности упразднены. Так что приостановка работы нашей миссии при штаб-квартире Альянса лишь вынужденная ответная мера.

"Там просто не дают работать: чтобы попасть в штаб-квартиру НАТО, наши представители, в отличие от представителей всех других партнеров Североатлантического альянса, вынуждены запрашивать заранее разрешение на проход в этом здании, вынуждены следовать только тем коридором, который будет указан. Самое главное то, что были обрезаны, официально об этом было сказано, все контакты между военными. И о какой потере возможности для диалога мы тогда ведем речь", - отметил Лавров.

Российский Генштаб предлагал руководству Альянса договориться об отводе учений от границ или о минимальных дистанциях, которые не должны нарушать боевые самолеты и военные корабли, но в ответ, как выразился Лавров, стена молчания. Между Москвой и Вашингтоном диалог в последнее время, напротив, активизировался. Помощник Госсекретаря Виктория Нуланд, которая прославилась тем, что раздавала печеньки на Майдане, недавно приезжала в нашу страну. О присоединении Штатов к "Нормандскому формату" речи не идет. Оказалось, еще в 2016 с такой инициативой выступала сама Россия.

"Путин сказал, что "Вот мы видим, что американцы влияют на Украину, у вас есть свой специальный представитель, Порошенко к вам прислушивается. Может быть, поговорить с Германией и Францией, чтобы вы подключились к нормандскому формату?". Это было при мне". Потом мы спросили у немцев и у французов, они сказали категорически нет. Мы должны работать в формате, который был создан, в котором были подписаны минские договоренности, только так", - отметил Лавров.

Вашингтону сейчас не до украинских проблем. Джо Байден сообщил миру - "Америка вернулась", но, по сути, происходит обратное.

"США были ведущим игроком в проекте глобализации и это подкреплялось военной и экономической мощью США, но постепенно это сошло на нет. Создается опасный вакуум, глобальная политика трансформируется в тот вид, который был до Второй мировой войны", - рассуждает профессор политологии Стамбульского университета коммерции Хасан Ялчын.

Поэтому так важно понимать, каковы пути развития глобальной политики. Переменчивая погода в горах – яркая метафора происходящих геополитических процессов. Живописные панорамы и свежий воздух, признаются участники дискуссии, приводят в порядок мысли и помогают искать нестандартные решения, которые затем применяют на практике. Например, при развитии мегаполисов – эту тему Валдайский клуб обсудит в среду. Или же для разрешения глобальных конфликтов. В четверг, как ожидается, к дискуссии присоединиться российский президент.

Матвей Шестаков, Александр Медведев, Андрей Алексеев, "ТВ Центр".

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