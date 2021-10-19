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"Русал" теряет в цене на новостях об обыске в вашингтонском доме Дерипаски

19:24
  • вторник
  • 19 октября 2021

О причинах визита ФБР не сообщает

Известие об обыске в вашингтонском доме, принадлежащем, по данным американских СМИ, российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, вызвало падение акций "Русала" на торгах на "Московской бирже".  Ценные бумаги компании подешевели на 5,9% по отношению к закрытию понедельника - до 78,5 рубля за штуку.
Минфин США снова отложил санкции против компаний Дерипаски

Агентство Reuters сообщило, что ФБР проводит обыск в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне. Журналисты ссылаются на представителя Федерального бюро расследований.

"Да, мы можем подтвердить, что ФБР ведет санкционированную судом правоохранительную деятельность по данному адресу", - заявил представитель бюро. Причину обыска он не назвал. Местное телевидение показало нескольких федеральных агентов, которые ограничивают доступ к зданию.

Американская виза Олега Дерипаски была аннулирована еще в 2006 году, задолго до включения бизнесмена Вашингтоном в "черный список" OFAC. Позже предприниматель пытался оспорить введенные против него санкции в американском суде, однако безуспешно.

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