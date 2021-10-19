Нехватка вышибал в ночных клубах стала угрозой безопасности Великобритании

Ситуация критическая

Вызванная пандемией коронавируса и оттоком рабочей силы нехватка охранников в британских ночных клубах стала угрозой общественной безопасности. Ситуация становится критической, утверждают в Ассоциации ночной индустрии.

"Будь то защита от террористического нападения или предотвращение инцидентов с применением силы, лицензированный персонал службы безопасности имеет основополагающее значение для общественной безопасности. Нынешний дефицит начинает подвергать общественность реальной опасности", - заявил гендиректор Ассоциации Майкл Килл.

Килл отметил: по данным проведенного несколько месяцев назад опроса, ресурс безопасности в секторе составляет всего 70%. Он опасается, что с тех пор ситуация только ухудшилась. По словам гендиректора, многие лицензированные сотрудники сменили работу, когда бары и клубы закрылись в связи с пандемией коронавируса. Сыграли роль также выход Британии из ЕС и связанные с этим визовые ограничения, передает РИА Новости.

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