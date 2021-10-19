Обыскиваемые ФБР дома принадлежат родственникам Дерипаски

Действия бюро связаны с санкциями против бизнесмена

Дома в Нью-Йорке и Вашингтоне, в которых проводят обыски агенты Федерального бюро расследований, принадлежат родственникам Олега Дерипаски. Сам российский предприниматель не является их собственником, сообщила официальный представитель бизнесмена Лариса Беляева.

"ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является", - цитирует Беляеву ТАСС.

Ранее появились сообщения об обысках, которые проводят агенты ФБР в домах, принадлежащих, по версии американских СМИ, российскому предпринимателю. Представитель бюро заявил, что правоохранительные действия связаны с продолжающимся в США федеральным расследованием.

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