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Трампа обвинили в подрыве конституции США

21:15
  • вторник
  • 19 октября 2021

Экс-президент пытался сорвать мирную передачу власти

Подрыв мирной передачи власти и норм американской конституции – такие обвинения выдвигает нынешняя администрация США против экс-президента Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала требование Трампа запретить раскрытие имеющих отношение к его администрации документов во время разбирательства штурма здания американского Конгресса 6 января.
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 "Как мы считаем… бывший президент Трамп злоупотреблял президентской должностью и пытался подорвать мирную передачу власти, которая происходила между президентами-демократами и президентами-республиканцами на протяжении многих десятилетий, на протяжении всей истории", - заявила на брифинге Джен Псаки.

По словам Псаки, исполнительная власть не должна использовать свои привилегии для сокрытия информации. Тем более, когда она свидетельствует об усилиях по подрыву самой конституции, приводит слова пресс-секретаря ТАСС.

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