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Названы опасные последствия коронавируса у детей

21:52
  • вторник
  • 19 октября 2021

Синдром чаще всего проявляется в первый год жизни

Опасное осложнение при коронавирусе, известное как синдром Кавасаки, чаще всего проявляется у детей в первый год жизни. Его последствия – аневризмы и расширение сосудов, заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
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"Замечено, что классический Кавасаки возникает чаще всего у детей первого года жизни и у детей первых двух лет жизни... Имеет грозные осложнения в виде аневризм и расширения сосудов", - сказал Горелов в эфире телеканала "Россия-1".

Врач подчеркнул, что две трети детей, у которых развилось грозное осложнение, имели высокий индекс массы тела. Отдаленные последствия синдрома - потеря памяти, невнимательность, бессонница и раздражительность, добавил эксперт.

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