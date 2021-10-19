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Делегация талибов выехала в Россию на встречу по Афганистану

22:09
  • вторник
  • 19 октября 2021

Переговоры "московского формата" пройдут 20 октября

Делегация движения "Талибан" (запрещенной в России организации) выехала в Москву. В российской столице 20 октября пройдет встреча "московского формата" по урегулированию ситуации в Афганистане.
Встреча расширенной тройки по Афганистану пройдет в Москве 19 октября

"Делегация направилась в Россию для того, чтобы прояснить позицию Афганистана", - приводит слова представителя талибов Инамуллы Самангани "Интерфакс" со ссылкой на афганские СМИ.

Представители талибов на встрече в Москве намерены обсудить налаживание экономических и дипломатических отношений с некоторыми странами. В составе делегации – исполняющие обязанности главы МИД Амир Хан Муттаки, министра экономики, торговли и промышленности, а также мэр Кабула. Возглавляет ее второй заместитель премьер-министра Афганистана Салам Ханафи.

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