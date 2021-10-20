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США хотят привлечь "Газпром" к ответственности

08:16
  • среда
  • 20 октября 2021

Вашингтон подозревает компанию в нарушении санкций

Первый заместитель министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо сообщил, что Вашингтон намеревается привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций.
Первая нитка "Северного потока - 2" готова к работе

"Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Заявление было сделано на фоне критики сенаторов за то, что Штаты отказались от мер против "Северного потока - 2".

Ранее Еврокомиссия заявила, что поставки газа из России в Евросоюз в последнее время были ниже ожиданий, а "Газпром" практически не предпринимал действий для снижения давления на газовый рынок.

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