ФБР завершило обыски в доме Дерипаски

Ордер, предположительно, связан с санкциями

Официальный представитель Федерального бюро расследований США сообщила в беседе с ТАСС, что сотрудники ведомства завершили обыск в частном доме в Вашингтоне, который, как пишут СМИ, принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

"Да, мы можем подтвердить, что сегодняшняя правоохранительная деятельность завершена", - сказала собеседница агентства.

Ранее стало известно, что обыски прошли и в связанном с Дерипаской доме в Нью-Йорке.

Представитель бизнесмена Лариса Беляева рассказала, что "ордеры связаны с санкциями". Телекомпания ABC уточнила, что американские власти не предъявляли российскому предпринимателю каких-либо обвинений.

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