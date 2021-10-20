КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты с подводной лодки

Это восьмое подобное испытание за год

В КНДР заявили об успешном испытании новой баллистической ракеты подводных лодок 19 октября, передает со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи агентство Yonhap.

"Новая БРПЛ внесет большой вклад в развитие оборонных технологий нашей страны, а также подводных боевых возможностей военно-морского флота", - сказано в сообщении ЦТАК.

Ким Чен Ын участия в испытаниях не принимал.

Ранее стало известно, что КНДР провела запуск баллистической ракеты из прибрежного района на северо-востоке страны. Это восьмое подобное испытание с начала года.

Из-за возможной угрозы со стороны КНДР премьер Японии решил прервать рабочую поездку по стране. В Токио создан кризисный штаб.

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