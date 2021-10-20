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МВД оценило ущерб от преступлений в России с начала года

08:17
  • среда
  • 20 октября 2021

Преступность растет в 34 регионах страны

За девять месяцев 2021 года ущерб от преступлений в России составил 345,7 миллиарда рублей. Это почти на 12% меньше, чем годом ранее, передает ТАСС со ссылкой на МВД.
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"Основная часть ущерба (88,9%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа", - сказано в материалах ведомства.

По сравнению с прошлым годом на 7,5% увеличилось число преступлений экономической направленности. Удельный вес этих правонарушений в общем числе составил 6,2%.

Всего в России с начала года зарегистрировали 1521,5 тысячи преступлений. Рост показателя отмечен в 34 регионах страны.

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