Пилоты морской авиации Балтийского флота отработали дозаправку в воздухе

Это один из самых сложных элементов летной подготовки
Дозаправку в воздухе, один из самых сложных элементов лётной подготовки, отработали пилоты морской авиации Балтийского флота. Тренировки проходят в Калининградской области.
В них принимают участие экипажи 15 боевых машин: многоцелевые истребители СУ-30-СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24-М. Специально для учений в регион прибыл топливозаправщик Ил-78 ВКС России.
Тренировки проходят и днём, и ночью, одиночно и в составе групп. Такой навык, как уточняют военные, крайне важен для выполнения боевых задач на большом расстоянии от мест базирования. Учебные полёты продлятся до конца недели.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram