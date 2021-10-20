Пилоты морской авиации Балтийского флота отработали дозаправку в воздухе

Это один из самых сложных элементов летной подготовки

Дозаправку в воздухе, один из самых сложных элементов лётной подготовки, отработали пилоты морской авиации Балтийского флота. Тренировки проходят в Калининградской области.

В них принимают участие экипажи 15 боевых машин: многоцелевые истребители СУ-30-СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24-М. Специально для учений в регион прибыл топливозаправщик Ил-78 ВКС России.

Тренировки проходят и днём, и ночью, одиночно и в составе групп. Такой навык, как уточняют военные, крайне важен для выполнения боевых задач на большом расстоянии от мест базирования. Учебные полёты продлятся до конца недели.

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