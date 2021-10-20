"Опыт очень важен": российские военные поднимают боевой дух сирийской армии

В Пальмире прошла тренировка новобранцев

В сирийской Пальмире проходят тренировки новобранцев правительственной армии. На занятиях отрабатывают точность стрельбы из разных видов оружия. В роли наставников выступают опытные бойцы и российские военные специалисты.

Сарай уничтожен реактивным снарядом. Точный выстрел произвёл опытный гранатомётчик. Новобранцам до такого пока далеко. Они внимательно слушают. Старшие товарищи делятся боевым опытом.

"В 2016-м году мы выбивали террористов. Один из пикапов с крупнокалиберным пулеметом хорошо закрепился и сдерживал нас. Я смог подобраться к нему поближе и уничтожить цель, это помогло нам выйти из-под огня", - рассказывает военнослужащий армии Сирии Мухаммад Абенур.

Таких историй у каждого бойца множество. Боевое подразделение сирийской армии обкатывает новобранцев на стрельбах. Следит и командует лично бригадный генерал.

Генерал Медин Абад всегда просит российских военных специалистов участвовать в полевых выходах. Достаточно нескольких часов такой совместной работы и уже виден результат. Русские, говорят их сирийские коллеги, более дисциплинированы и методичны.

"Российские военные помогли нам современным оружием, научили с ним управляться, этот опыт очень важен. Но главное - боевой дух. Он очень сильно поднимается, когда солдат обучают русские офицеры, которые очень хорошо разбираются в тактике", - говорит Абад.

Даже для новобранцев - боевые патроны. Сирия воюет десятилетие. Нужно максимально быстро подготовить боеспособную единицу. Нет времени стрелять холостыми. Такие выезды в пустыню для новичков - настоящее первое испытание.

"Я недавно в армии, понимаю, что надо как можно скорее набраться опыта. Конечно, инструкции офицеров - главное. Но очень помогают товарищи, у многих есть боевой опыт, они им делятся со мной, дают советы", - говорит рядовой армии Сирии Махмуд Хасан Кокаб.

Подразделения этой дивизии на протяжении всей войны работали там, где было жарче всего. Сейчас боестолкновений значительно меньше. Но это не значит, что можно расслабляться. Эти бойцы от русских усвоили ещё одно правило - тяжело в учении, легко в бою.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр". Сирия.

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