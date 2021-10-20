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В Великобритании нашли новый опасный штамм коронавируса

08:46
  • среда
  • 20 октября 2021

Он может быть заразнее дельты

Новый штамм коронавируса изучают в Великобритании. По оценкам учёных, он намного заразнее других видов этой инфекции.

Как полагают специалисты, новая разновидность вируса - результат мутации дельта-штамма. Ежедневно в королевстве выявляют более 45 тысяч случаев заражения ковидом. И уже около 10 процентов от этого числа приходится на новый штамм.

Власти обсуждают возможность введения новых ограничений, с чем не согласны противники локдаунов. В центре Лондона произошёл инцидент с участием одного из членов правительства. Несколько разгневанных британцев окружили чиновника, выкрикивали оскорбления и бросили в него медицинскую маску. Видеозапись инцидента изучает полиция. 

Тем временем, новый антирекорд по числу заражений зафиксирован в Румынии. Растёт количество заболевших в Чехии и Болгарии. А в Бразилии, где также сохраняется сложная ситуация, комиссия Сената намерена выдвинуть обвинения в массовом убийстве против президента Жаира Болсонару и ряда членов правительства из-за неэффективной борьбы с коронавирусом.

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