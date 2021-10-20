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"Геополитическое биполярное расстройство": Захарова ответила на заявление Британии

08:19
  • среда
  • 20 октября 2021

По словам дипломата, сложно найти более авторитарного игрока, чем Британия

В ходе выступления в Центре новой американской безопасности в Вашингтоне начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил, что его страна конкурирует "с рядом авторитарных соперников" - в том числе с Россией, которая, по мнению спикера, "представляет критическую угрозу".
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На слова Картера отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что подобные высказывания больше похожи на цитаты из беседы с психологом.

"Идеология НАТО и всяких прочих тройственных оборонных альянсов, изначально нацеленных на разлад в региональной среде, - это не признак многополярности, а симптом "геополитического биполярного расстройства" 20-го века, которое Запад пытается применить в веке нынешнем, напомню, 21-м", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

Дипломат добавила, что "более авторитарного игрока, чем Британия, исторически сложно найти".

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