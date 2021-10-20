Песков ответил на слухи о возможных перестановках в кабмине

В СМИ появились сообщения о предстоящих кадровых ротациях

О перестановках в российском правительстве администрация президента не объявляет заранее. Об этом в среду, 20 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос относительно публикаций в средствах массовой информации о якобы предстоящих кадровых ротациях в кабмине. Источники утверждали, что перестановки могут затронуть нескольких чиновников.

Однако Песков в ответ на соответствующий вопрос напомнил, что Кремль никогда не анонсирует подобные кадровые изменения, сообщает РИА Новости.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин утвердил бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина в должности премьер-министра. Вслед за этим новый глава правительства представил состав кабинета министров.

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