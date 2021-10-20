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Facebook сменит название

08:38
  • среда
  • 20 октября 2021

Компания не хочет ассоциироваться исключительно с соцсетью

Компания Facebook запланировала смену названия — IT-гигант хочет ассоциироваться не только с одноименной социальной сетью. Об этом рассказали источники, непосредственно знакомые с планами компании.
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Предполагается, что о грандиозных переменах объявил глава Facebook Марк Цукерберг на ежегодной конференции компании 28 октября. Однако новое название могут объявить и раньше.

Ребрендинг со сменой названия нацелен на отражение стратегии Facebook по выстраиванию метавселенной, утверждают источники. Социальная сеть с соответствующим названием должна расцениваться пользователями лишь как один из продуктов родительской компании, предлагающей множество других возможностей.

Официальный представитель Facebook отказался комментировать данные сообщения, сообщает The Verge.

Ранее генеральному директору и основателю Facebook Марку Цукербергу пришлось оправдываться после обвинений об игнорировании компанией исследований о вреде ее продукции для детей. Цукерберг заверил, что в Facebook специально наняты люди, которые отвечают за борьбу с вредным контентом.

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