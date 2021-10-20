В Кремле опровергли подготовку специального обращения Путина по COVID-19

Глава государства ранее неоднократно использовал такой формат

Президент России Владимир Путин не планировал новое специальное обращение к гражданам страны в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 20 октября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В 2020 году Владимир Путин неоднократно выступал в подобном формате, освещая ситуацию с пандемией COVID-19 и действия властей по ее сдерживанию.

В настоящее время подготовка нового такого обращения не ведется. Песков пообещал рассказать, "как будет", сообщает РИА Новости.

На 20 октября запланировано совещание президента с правительством. Путин обсудит с министрами ситуацию с коронавирусом и связанные с этим вопросы, выслушает доклады оперштаба и правительства по эпидемиологической ситуации.

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