"Д0брьlй дeнb": как отличать письма мошенников

Советы дали эксперты Роскачества

Эксперты Роскачества назвали основные признаки фишинговых писем.

"Вы получили ссылку в виде цифр; ссылка содержит два и более адресов; в начале адреса сайта есть "www", но нет точки или стоит тире; когда в ссылке буквы заменены на цифры ("o" на цифру "0"), либо прописная латинская буква заменена заглавной или произведена замена схожих по написанию букв (b на d и т.д.)", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Также ссылка может оказаться некликабельна - злоумышленник рассчитывает, что её скопируют и вставят в адресную строку.

Фишинговые письма могут распространяться через e-mail, соцсети, мессенджеры, SMS, чаты знакомств.

"Признаком подозрительного сообщения с фишинговой ссылкой может быть подмена букв в тексте письма на символы или буквы на другом языке, например "д0брьlй дeнb", - уточнили эксперты.

Кроме того, распространены случаи, когда полученное от мошенника письмо выглядит так, будто является продолжением диалога. К примеру, "Здравствуйте, вот обещанная ссылка".

Фишинг - это вид мошенничества, который направлен на получение у жертвы паролей, логинов или платежных данных.

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