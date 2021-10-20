Минпросвещения предложило изменить программы подготовки будущих водителей

Часть материала предлагается отдать на самостоятельное изучение

По поручению Минпросвещения подготовлен проект новых примерных программ обучения в автошколах для претендентов на получение водительских прав. Документ содержит ряд нововведений.

Как рассказал один из разработчиков, эксперт ДОСААФ Андрей Степанов, предлагается сократить количество аудиторных занятий по изучению теории с 188–190 до 144–146 часов, в зависимости от типа трансмиссии в автомобиле. Часть материала будущие водители будут изучать дома самостоятельно, причем речь о полном переходе на самоподготовку не идет.

Обновленная программа включает в себя практическое занятие по оформлению аварии без участия ГИБДД. Наряду с этим будущие водители будут изучать способы установки автокресел в машине и системы управления, влияющие на безопасность — в частности, в автошколах расскажут, что делать, если на приборной панели загорелся значок неисправности двигателя Check Engine или сигнал перегрева охлаждающей жидкости.

Появится в программе обучения тема "Культура вождения и этика водителей". Слушателям предстоит изучать "личность водителя и мотивацию безопасного вождения" и "понятия об этике и этических нормах", так как на дорогах нередки конфликты, в том числе с применением оружия.

Глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева скептически оценила предлагаемые изменения. По ее словам, документ оставляет "печальное впечатление" и во многом повторяет устаревший приказ 2014 года, а большая часть предложений союза не учтена. В частности, Зайцева раскритиковала идею частичного самостоятельно обучения.

Представитель подведомственного Минпросвещения Института развития профессионального образования Иван Ефанов пояснил, что действующие законы не позволяют принять абсолютно новые программы, поэтому многие предложения автошкол учесть невозможно. Он выразил надежду, что позже удастся повлиять на законодательные акты, сужающие поле деятельности, пишет "Коммерсантъ".

В сентябре стало известно, что в случае вступления в силу приказа Минпросвещения автошколы будут уделять больше времени отработке навыков вождения в городских условиях и начнут обучать навыкам управления транспортным средством в условиях автомагистрали.

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