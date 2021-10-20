Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом

Актер переносит COVID-19 легко

Народный артист России Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом актер рассказал в среду, 20 октября.

По словам Безрукова, сказались перегрузки и "иммунитет сдал немного". Однако знаменитость переносит COVID-19 легко и призывает близких и поклонников не переживать. Спектакли с участием Безрукова переносятся на другие даты.

Безруков нашел и позитив в ситуации. Как написал актер в своем Instagram, у него наконец появилось время отдохнуть и почитать. Артист пожелал всем здоровья и добра, а также заверил, что все будет хорошо.

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