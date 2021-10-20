ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом

09:13
  • среда
  • 20 октября 2021

Актер переносит COVID-19 легко

Народный артист России Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом актер рассказал в среду, 20 октября.
Александр Серов попал в реанимацию с большим поражением лёгких

По словам Безрукова, сказались перегрузки и "иммунитет сдал немного". Однако знаменитость переносит COVID-19 легко и призывает близких и поклонников не переживать. Спектакли с участием Безрукова переносятся на другие даты.

Безруков нашел и позитив в ситуации. Как написал актер в своем Instagram, у него наконец появилось время отдохнуть и почитать. Артист пожелал всем здоровья и добра, а также заверил, что все будет хорошо.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Сергей Безруков
Сергей Безруков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.