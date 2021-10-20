Украина выпустила 45 мин и гранат по западу Донецка

Об этом сообщили представители ДНР

Представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило об атаке Вооруженных сил Украины на поселок Старомихайловка на западе Донецка.

"Огонь был открыт в 07:05 со стороны подконтрольной Киеву Красногоровки. Было выпущено 10 мин калибра 82 мм, а также произведено 35 выстрелов из гранатометов", - приводит заявление СЦКК Донецкое агентство новостей.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Украинская игнорирует запросы на соблюдение режима тишины, добавили в представительстве.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет мер усиления и контроля режима прекращения огня.

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