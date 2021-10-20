ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чернышенко назвал число отобравшихся на Олимпиаду в Пекине россиян

09:40
  • среда
  • 20 октября 2021

Борьба за квоты продолжится до конца января 2022 года

Российские спортсмены получили 218 квот на зимние Олимпийские игры в Пекине из 261 возможной. Об этом в среду, 20 октября, рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Олимпийский огонь передали организаторам Игр-2022

Как уточнил замглавы правительства, курирующий спорт, олимпийские путевки обеспечили себе мужская и женская сборные по хоккею и керлингу, а также фигуристы. Они единственные из всех стран-участниц получили максимальную квоту по всем видам олимпийской программы. Также максимально разрешенная квота в Пекине будет у российских лыжников.

Отбор на участие в Олимпиаде продолжится до конца января 2022 года. Чернышенко отметил, что у России есть шансы завоевать также квоты в бобслее, скелетоне, конькобежном спорте, шорт-треке и санном спорте, добрать лицензии в биатлоне, фристайле, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Вице-премьер отдельно выразил надежду на то, что российским хоккеистам удастся подтвердить олимпийское золото 2018 года. Он также напомнил, что на прошедшем чемпионате мира по фристайлу российская сборная завоевала 14 медалей, и пожелал им продемонстрировать высочайший уровень подготовки в Пекине, сообщает "РБК Спорт".

Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в Пекине. Министр иностранных дел Китая Ван И выразил надежду, что соревнования, запланированные на период с 4 по 20 февраля 2022 года, удастся провести в очном режиме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.