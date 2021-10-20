Чернышенко назвал число отобравшихся на Олимпиаду в Пекине россиян

Борьба за квоты продолжится до конца января 2022 года

Российские спортсмены получили 218 квот на зимние Олимпийские игры в Пекине из 261 возможной. Об этом в среду, 20 октября, рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Как уточнил замглавы правительства, курирующий спорт, олимпийские путевки обеспечили себе мужская и женская сборные по хоккею и керлингу, а также фигуристы. Они единственные из всех стран-участниц получили максимальную квоту по всем видам олимпийской программы. Также максимально разрешенная квота в Пекине будет у российских лыжников.

Отбор на участие в Олимпиаде продолжится до конца января 2022 года. Чернышенко отметил, что у России есть шансы завоевать также квоты в бобслее, скелетоне, конькобежном спорте, шорт-треке и санном спорте, добрать лицензии в биатлоне, фристайле, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Вице-премьер отдельно выразил надежду на то, что российским хоккеистам удастся подтвердить олимпийское золото 2018 года. Он также напомнил, что на прошедшем чемпионате мира по фристайлу российская сборная завоевала 14 медалей, и пожелал им продемонстрировать высочайший уровень подготовки в Пекине, сообщает "РБК Спорт".

Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в Пекине. Министр иностранных дел Китая Ван И выразил надежду, что соревнования, запланированные на период с 4 по 20 февраля 2022 года, удастся провести в очном режиме.

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